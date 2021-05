Drucken Bönnigheim/Löchgau (p). Erstmals geht die basisdemokratische Partei Die Basis bei der Bundestagswahl im September mit an den Start. Für den Wahlkreis 266 (Neckar-Zaber) wurden in Bönnigheim und für den Wahlkreis 265 (Ludwigsburg) in Löchgau jeweils ein Direktkandidat... »