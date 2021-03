Am Freitag wurden Filmaufnahmen für den Film „Coming Home“ (VKZ hat berichtet) in Enzweihingen gedreht. „Und da war die Hochdorfer Straße, eine der meistbefahrenen innerörtlichen Straßen in Enzweihingen, beidseitig mit Parkverboten belegt. Und siehe da, die Anwohner haben sich daran gehalten. So habe ich die Hochdorfer Straße in den letzten 40 Jahren nicht gesehen. Wirklich ein Bild mit absolutem Seltenheitswert“, schreibt uns Dennis Brabanski zu seinem Foto.