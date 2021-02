Drucken Einbruch in Supermarkt Bietigheim-Bissingen (p). Vermutlich zwei Täter haben sich am Freitagabend Zutritt in einen Supermarkt in der Zeppelinstraße in Bietigheim-Bissingen verschafft, indem sie gegen 22.30 Uhr zunächst gegen die Eingangstüre traten. Nachdem es den Unbekannten schließlich... »