Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis zum 14. Februar verständigt. Auch die Schulen sollten so lange geschlossen bleiben. Dennoch möchte das Land Baden-Württemberg schon ab dem 1. Februar schrittweise wieder in den Präsenzunterricht an den Grundschulen zurückkehren. Die VKZ möchte deshalb von Ihnen wissen: Ist das Ihrer Ansicht nach zu früh?

Nein, die Infektionszahlen sinken doch. Und für die Kinder ist Lernen im Verband wichtig. Ja, denn ich fürchte, dadurch werden die Infektionszahlen nur wieder zunehmen. Vielleicht, am wichtigsten wäre jedoch ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer.

Comments Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Danke für die Teilnahme. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.