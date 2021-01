Im Kampf gegen die Corona-Pandemie muss in Bayern seit Montag eine FFP2-Maske beim Einkaufen und im Öffentlichen Personennahverkehr getragen werden. So sollen die Träger besser gegen eine Infektion geschützt werden. Auch in anderen Bundesländern wird nun über eine FFP2-Pflicht debattiert. Die VKZ möchte deshalb dieses Mal von Ihnen wissen: Ist das eine sinnvolle Maßnahme?

Ja, aber nicht jeder kann sich das leisten. Der Staat müsste die Masken zur Verfügung stellen. Nein, ich bin generell gegen eine Pflicht, in der Öffentlichkeit Maske zu tragen. Egal, was für eine. Ich finde, man sollte wie bisher weiter mit den Alltagsmasken einkaufen und Bus fahren dürfen.

Danke für die Teilnahme. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.