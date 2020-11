Erinnerung zum Volkstrauertag: Auch wenn keine Gedenkfeiern stattgefunden haben, sollte in Enzweihingen an die Opfer der Kriege erinnert werden. Am Ehrenmal und an den Kreuzen der Opfer wurden am Sonntag vom VdK Enzweihingen Grablichter aufgestellt. Dieses Ritual hatten in „normalen“ Jahren bei den Feierstunden Konfirmanden übernommen. „Wir wollten auch 2020, 75 Jahre nach Kriegsende, der Toten mit dieser Geste gedenken“, so Holger Feucht, Vorsitzender des VdK Enzweihingen. Foto: Kusserow