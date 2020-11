Umfrage der Woche

Wer in direktem Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person war oder aus einem Risikogebiet ins Ländle zurückkehrt, muss sich in häusliche Quarantäne begeben. Dadurch sollen die Infektionsketten unterbrochen werden. Doch trotz der Androhung von Bußgeldern halten sich einige Menschen nicht daran. Innenminister Thomas Strobl hat deshalb den Vorschlag gemacht, hartnäckige Quarantäneverweigerer zwangsweise in ein geschlossenes Krankenhaus einweisen zu lassen. Die VKZ möchte daher dieses Mal von Ihnen wissen, ob Sie dieser Idee zustimmen.

Ja, denn Einweisungen sind ja auch bei anderen Infektionskrankheiten möglich. Nein, das ist unverhältnismäßig und würde nur noch mehr Widerstand hervorrufen. Besser wäre es, Unbelehrbare mit noch höheren Bußgeldern zu belegen.

