Seit Wochen wird in Stuttgart und auch in Berlin immer wieder gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Am Samstag haben sich Demonstranten nun sogar gewaltsam Zugang zur Treppe vor dem Reichstagsgebäude verschafft. Dabei zeigten viele von ihnen rechtsextreme Symbole und Reichsflaggen. Deshalb möchte die VKZ dieses Mal von Ihnen wissen: Wie ist Ihre Meinung dazu?

Es macht mich wütend. Dass man mit Rechtsextremisten gemeinsame Sache macht, entlarvt diese Demonstranten. Ich sympathisiere zwar mit den Demos gegen die Corona-Regeln, aber das geht auch mir zu weit. Das findet meine volle Unterstützung. Denn ich fühle mich durch die Maßnahmen meiner Freiheit beraubt.

