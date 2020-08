In diesen Tagen erreichen die sogenannten Perseiden ihr Maximum. In den Nächten sind deshalb derzeit so viele Sternschnuppen zu sehen, wie sonst in kaum einer Zeit des Jahres. Vielen Menschen gelten die nächtlichen Himmelserscheinungen als Glücksbringer. Deshalb möchte die VKZ dieses Mal von Ihnen wissen: Wünschen Sie sich was, wenn Sie eine Sternschnuppe sehen?

Auf jeden Fall. Und mancher Wunsch wird auch tatsächlich erfüllt. Nein, das ist vollkommener Humbug. Aber schön sind sie trotzdem. Ich habe Besseres zu tun, als nachts in den Himmel zu schauen.

