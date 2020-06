Da normale Filmtheater in der Corona-Pandemie geschlossen waren, sind vielerorts Autokinos organisiert worden. So in der vergangenen Woche auch auf dem Verkehrsübungsplatz in Vaihingen. Die Besucherzahlen waren allerdings eher mäßig. Die VKZ möchte daher dieses Mal von Ihnen wissen: Woran könnte es gelegen haben?

Programm und Eintrittspreise haben mich nicht angesprochen. Ich war davor schon in einem anderen Autokino. Das hat mir gereicht. Kann ich gar nicht verstehen. Ich war da und fand es toll.

Phone Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Danke für Ihre Teilnahme.