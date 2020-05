Das Strandleben ist in Vaihingen immer einer der Anziehungspunkte im Sommer. Gerade für all jene, die nicht in die Ferne fahren, kommt so ein bisschen Urlaubsflair auf. Ob das Strandleben aber in diesem Jahr stattfinden kann, ist derzeit wegen der Corona-Pandemie noch unklar. Die VKZ möchte daher dieses Mal von Ihnen wissen: Wie ist Ihre Ansicht dazu?

Wenn gewisse Hygieneregeln eingehalten werden und es keine Veranstaltungen gibt, bin ich dafür. Ich bin strikt dagegen. Die Ansteckungsgefahr bei so vielen Menschen ist einfach viel zu groß. Ich finde, das Strandleben sollte so wie immer stattfinden. Das Virus macht mir keine Sorgen.

Danke für die Teilnahme.