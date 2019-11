Umfrage der Woche

Kinder und Personal in Kindertagesstätten und Schulen müssen in Zukunft gegen Masern geimpft sein. Die Impfpflicht soll auch für Tagesmütter sowie für Bewohner und Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften und Gesundheitseinrichtungen gelten. Das vom Bundestag verabschiedete Gesetz sieht bei Verstößen den Ausschluss von Kindertagesstätten und Bußgelder vor. Deshalb möchte die VKZ dieses Mal von Ihnen wissen: Was halten Sie von der Masern-Impfpflicht?

Völlig richtig. Wer seine Kinder nicht immunisieren lässt, gefährdet schließlich auch andere. Ich habe grundsätzliche Bedenken gegen Impfungen. Daher lehne ich das strikt ab. Ich bin zwar für Impfungen. Diese sollten aber mit mehr Information, statt mit Zwang erreicht werden.

