Der 31. Oktober, der in der nächsten Woche ansteht, ist ein besonderer Tag. In Deutschland wird der Reformation vor 500 Jahren gedacht – in einigen Bundesländern sogar in Form eines Feiertages. Manch einer lässt sich aber auch von der amerikanischen Tradition inspirieren und schnitzt Kürbisse oder verziert sein Haus mit grusligen Gestalten. Deshalb will die VKZ dieses Mal von Ihnen wissen: Was bedeutet Ihnen der 31. Oktober?

Wenig. Für mich ist das ein ganz normaler Arbeitstag. Als Christ ist dies für mich ein Tag des Glaubens. Kürbisse, Geister Grusel - für mich ist es Halloween.

Bitte nur einmal abstimmen. Danke.