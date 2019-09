Kaufprämie für E-Autos, Einführung einer CO2-Abgabe, Verbilligung von Bahntickets und noch so einiges mehr: Die Bundesregierung hat ein Bündel von Maßnahmen verabschiedet, mit dem sie dazu beitragen will, den Ausst0ß von Treibhausgasen zu reduzieren. Die Reaktionen darauf sind geteilt. Deshalb will die VKZ dieses Mal von Ihnen wissen: Was halten Sie vom Klimapaket?

Damit wird den Bürgern nur noch mehr Geld aus der Tasche gezogen. Ich finde es gut. Ein sinnvolles Konzept, ohne die Bürger zu überlasten. Leider nur ein enttäuschendes Sammelsurium von Einzelmaßnahmen.

Bitte nur einmal abstimmen. Danke.