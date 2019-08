Drucken Ludwigsburg (LL). Das neue Programmheft der Schiller-Volkshochschule Kreis Ludwigsburg für das Herbst-/Wintersemester ist veröffentlicht und liegt in Rathäusern des Landkreises, in Buchhandlungen und vielen Banken aus. „Im Fokus des Semesterprogramms steht das Thema ,Kultur’ in seinen vielfältigen... »