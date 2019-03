Nach jahrelanger kontroverser Debatte hat die Synode der Evangelischen Kirche Württemberg beschlossen, dass in einigen Gemeinden die öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare möglich sein soll. Trauungen – wie sie in Baden und fast allen anderen Landeskirchen bereits zulässig sind – bleiben hingegen ausgeschlossen. Deshalb möchte die VKZ dieses Mal von Ihnen wissen: Was denken Sie über diese Lösung der Streitfrage?

Ein guter Kompromiss, mit dem beide Seiten leben können. Ich lehne das ab, denn das widerspricht dem Willen Gottes. Das geht nicht weit genug. Auch Trauungen müssen möglich sein.

