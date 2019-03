An acht Locations gab es am Samstagabend in der Vaihinger Innenstadt Live-Musik. Die erste Musiknacht war mit 1200 zahlenden Gästen restlos ausverkauft. Deshalb möchte die VKZ dieses Mal von wissen: Wie lautet Euer Fazit?

Es war super. Endlich Leben in der Stadt. Ich wünsche mir eine Wiederholung. Ich habe leider keine Karten mehr bekommen. Nächstes Mal sollte es mehr geben. Mir war es zu laut und zu beengt. Ich werde da nicht mehr hingehen.

