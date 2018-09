In den Supermärkten werden bereits wieder Lebkuchen, Spekulatius oder Lichterketten zum Kauf angeboten. Nicht nur gefühlt sind Weihnachtsartikel immer früher in den Regalen zu finden. Deshalb möchte die VKZ dieses Mal von Ihnen wissen: Weckt das in Ihnen die Vorfreude oder ist das Gebaren des Handels einfach nur noch nervtötend?

Dieses Formular steht noch nicht zur Verfügung.

Bitte nur einmal abstimmen. Danke.