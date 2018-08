Drucken Vaihingen (p). Am Dienstag (7. August) startet die Bürger-Gärten-Bewegung eine Gesprächsreihe am Strandleben auf dem Marktplatz in Vaihingen. Damit bietet sie interessierten Bürgern eine Plattform an, um sich über wichtige und brennende Themen in Vaihingen und seinen... »