Drucken Vaihingen (p/bro). Direkt vor dem Polizeirevier in der Heilbronner Straße ist am Montagmittag gegen 12.45 Uhr bei Bauarbeiten eine Gasleitung durch einen Bagger beschädigt worden. In der Folge strömte Gas in größerer Menge aus. Polizei und Feuerwehr... »