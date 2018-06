In der Hans-Krieg-Straße ist der neue Kreisverkehr fertiggestellt. Er soll den Verkehrsfluss an der Kreuzung zur Kehlstraße verbessern. Doch nicht jeder ist mit dem Ergebnis zufrieden. Deshalb möchte die VKZ in dieser Woche wissen: Wie finden Sie den neuen Kreisel?

Dieses Formular steht noch nicht zur Verfügung.

Bitte nur einmal abstimmen. Danke.