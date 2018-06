Plastik in den Meeren, Plastik in Fischen – und am Ende auch im Menschen. Die EU will der Vermüllung der Welt mit einem Verbot von Einweg-Plastik-Produkten wie Besteck oder Wattestäbchen entgegenwirken. Deshalb möchte die VKZ dieses Mal von Ihnen wissen: Ist das der richtige Weg?

Ein Verbot muss her! Wir sehen doch, dass sonst das Plastik überall in der Natur landet. Besser wäre es, wenn die Hersteller den Müll zurücknehmen und recyceln müssten. Dadurch wird am Ende alles nur für den Kunden teurer. Lasst es doch so, wie es ist!

Bitte nur einmal abstimmen. Danke.