Innenminister Horst Seehofer von der CSU will sogenannte Ankerzentren für Asylbewerber einrichten, in denen diese bis zur Klärung ihres Status untergebracht werden sollen. An den Plänen gibt es viel Kritik. Deshalb möchte die VKZ dieses Mal von Ihnen wissen: Wie finden Sie die Vorschläge?

Finde ich richtig. Die Verfahren müssen gestrafft und abgelehnte Asylbewerber schneller abgeschoben werden. Menschen zusammenzupferchen ist kontraproduktiv und wird zu noch mehr Vorfällen wie in Ellwangen führen. Es wird wie immer sein: Viele sind dafür, aber keiner will ein solches Zentrum in der eigenen Nachbarschaft.

Bitte nur einmal abstimmen. Danke.