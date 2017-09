Taucher suchen nach Kampfmitteln

Roßwag (mib). Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes haben heute in der Enz zwischen Vaihingen und Roßwag nach Resten von Weltkriegsmunition gesucht. Die Experten suchen das Gewässer in regelmäßigen Abständen nach Überbleibsel der Kämpfe von 1945 ab. Erstmals kam in diesem Jahr ein neuartiger Tauchcontainer zum Einsatz, wie das Regierungspräsidium Stuttgart auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Der Container dient dabei zum einen zur Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien und zum anderen als Aufenthaltsort für die eingesetzten Taucher.