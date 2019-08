Verlängerung der Vollsperrung

Drucken Sersheim (p). Am Wochenende wird in Sersheim der 30. Trecker-Treck veranstaltet. Am Samstag (10. August) ab 16 Uhr geht es auf dem Gelände hinter dem Sportplatz mit dem Wettziehen der Schmalspurschlepper los. Am Sonntag (11. August) startet... »