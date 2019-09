Vergnügte Planwagenfahrt

Einen gemütlichen Spätsommerabend haben die Gesundheitssportler des TV Sersheim in Gündelbach erlebt. Bei der Familie Schillinger stand eine Planwagenfahrt auf dem Programm. Von Gündelbach ging es an den Weinbergen entlang Richtung Horrheim und nach einer Runde durch den Ort wieder zurück zum Ausgangspunkt. Während der Fahrt konnten die Sportler aus Sersheim ein Gläschen Wein oder Wasser und die Landschaft genießen. Alle waren begeistert und hatten sehr viel Spaß. Zum Abschluss ging es gemeinsam in die Vereinsgaststätte Metterblick. Foto: p