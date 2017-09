Unfallflucht vor dem Einkaufsmarkt

Sersheim (p). Das Polizeirevier Vaihingen bittet Zeugen einer Unfallflucht, die am Montag in der Talstraße in Sersheim begangen wurde, sich unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 zu melden. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Honda, der gegen 16.25 Uhr für etwa zehn Minuten auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 3500 Euro zu kümmern, entfernte der Unbekannte sich von der Unfallstelle.