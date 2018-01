Tote Ziege schürt Verdacht auf Wolfsriss

Von Bernhard Romanowski

Der Fund einer toten Ziege am südlichen Ortsrand von Sersheim sorgt derzeit für einige Spekulationen bei Laien wie auch bei Fachleuten. Das Tier wurde am Sonntagmorgen mit offenem Hals-/Brustbereich gefunden, nachdem es von einem landwirtschaftlichen Betrieb verschwunden war. Mutmaßungen zufolge war es von einem anderen Tier dorthin geschleppt worden. Doch welches hier in der Region ansässige Raubtier kommt dafür in Frage?

Sersheim/Freiburg. War es ein wilder Hund oder ein Fuchs? Oder war es gar ein Wolf, wie am Montagmorgen einige Internetnutzer bei Facebook mutmaßten?

Wie die VKZ auf Nachfrage in Erfahrung brachte, war bei der zuständigen Stelle des Landratsamtes in Ludwigsburg der Riss einer Ziege bereits offiziell gemeldet worden. Derweil war der Kadaver des offenbar gerissenen Tieres aber schon auf dem Weg nach Freiburg.

Die Spezialisten des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes haben sich des Falles angenommen.

Zuvor hatten es die Mitarbeiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt des Landes Baden-Württemberg (FVA), die ebenfalls in Freiburg firmiert, in Augenschein genommen. Die Einrichtung ist unter anderem auch für das sogenannte Wolfsmonitoring des Landes zuständig.

Wie Felix Böcker von der FVA es nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung ausdrückte, habe man es bei dem Sersheimer Fund wohl „mit einem nicht unbedingt wolfstypischen Rissbild“ zu tun. Es sei allerdings zu früh, um definitive Aussagen zu treffen.

Die Mitarbeiter der FVA werden sich nun erst einmal mit dem zuständigen Wildbeauftragten in Verbindung setzen und gemeinsam mit ihm die Sachlage auswerten.

Laut Böcker wird nun eine pathologische Untersuchung des getöteten Tieres erfolgen, die am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt vorgenommen werden wird.

Wenn sich nach dieser Untersuchung noch nicht ausschließen lässt, dass es eventuell ein Wolf war, der die Ziege gerissen hat, so wird hernach noch eine genetische Untersuchung angestellt, um zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Böcker erinnerte an die letzten Monate des vergangenen Jahres, als es zum konkreten Nachweis eines Wolfes im Bereich des nördlichen Schwarzwalds kam.

Es gebe keine gesicherten Hinweise, ob das Tier noch in der Region sei oder nicht und ob es gewillt und in der Lage ist, solche Strecken zurückzulegen, wie sie nötig wären, um jetzt bei Sersheim aufzutauchen.

Im Rahmen des Wolfsmonitorings sei man auf Hinweise aus den Dörfern des ländlichen Raums angewiesen.

„Nichts ist unmöglich“, lautete die Reaktion von Dr. Markus Rösler (MdL) aus Ensingen, der von der VKZ von dem Fund in Sersheim erfuhr. Doch als Wolfsbotschafter des Nabu schränkte Rösler auch gleich ein: „Ein Wolf in Sersheim – das wäre sehr ungewöhnlich.“ Tendenziell trete der Wolf eher in Mittelgebirgen in Erscheinung, sei also eher im Odenwald oder im Schwarzwald zu erwarten, so Rösler, der sich seit über 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt.

Allerdings sei erst vergangenes Jahr ein Wolfsriss in Widdern im Kreis Heilbronn verzeichnet worden. Bemerkenswert daran sei, dass man es hier mit dem gleichen Gebiet zu tun hat, in dem ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts der letzte Wolf erschossen wurde. Tatsächlich sei zu bemerken, dass der Wolf in unserer Zeit zumeist in jenen Ecken wieder auftaucht, wo er vor 150 oder 200 Jahren zuletzt beobachtet wurde, schilderte Rösler im Gespräch mit der VKZ.

Den Sersheimer Fall betreffend vermutet er allerdings ganz andere Hintergründe. Vielleicht sei die Ziege bereits krank oder verletzt und schon verendet gewesen. Nicht selten erweist sich in solchen Fällen, dass ein Fuchs oder ein wildernder Hund dahinter steckt. Überhaupt dürfe man nicht unterschätzen, dass jährlich vier Menschen in Deutschland durch wilde Hunde zu Tode kommen, gab Rösler zu bedenken.