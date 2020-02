Von Sabine Rücker

Wer braucht den Karneval in Venedig, wenn der Kinderfasching des TV Sersheim ruft? Gestern strömte Groß und Klein bei schönstem Sonnenschein in die Sport- und Kulturhalle, in der von Beginn an prima Stimmung herrschte.

Sersheim. Der neun Monate alte