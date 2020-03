Tanz aus Sersheim ist Jingle beim Landesturnfest

Die Gymnastinnen des TV Sersheim haben sich per Video beworben, alle einheitlich angezogen. Und der Funke ist jetzt erst einmal auf die Jury übergesprungen, denn die Gymnastik-Gruppen des Turnvereins Sersheim dürfen den Jingle für das Landesturnfest, das vom 21. bis 24. Mai in Ludwigsburg stattfindet, präsentieren. „Und dann hoffen wir, dass der Funke auch auf das Publikum überspringt“, sagt Brigitte Lück, beim Schwäbischen Turnerbund für Vorführungen verantwortlich. Am Samstag wurde jetzt auf jeden Fall ein Film vom Team des Schwäbischen Turnerbundes gedreht, der dann auch bereits im Vorfeld online gestellt wird. So können sich die Vereine bereits den Tanz aus Sersheim anschauen. „Der Jingle soll das Gäste beim Landesturnfest motivieren mitzumachen“, sagt Karin Geske vom TV Sersheim. Der Tanz ziehe sich wie ein roter Faden durch das Fest. Die Sersheimer Gymnastinnen müssen dann bei der Turngala in der MHP-Arena ran, auf der Bühne beim Ludwigsburger Marktplatz oder in den Sporthallen in der Innenstadt. Lück: „Überall dort, wo Aktion geboten ist.“ Foto: Bögel