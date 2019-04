Spatenstich für ein „Leuchtturmprojekt“ in Sersheim

Von Uwe Bögel

Sersheim. Für den symbolischen Spatenstich gestern Nachmittag in Sersheim musste erst einmal die Erde gelockert werden, damit die Akteure etwas auf die Schippe bekommen. Aber für das Projekt, das bis Herbst 2020 in der Sedanstraße 11 und Backgasse 9 entsteht, lohnt sich die Mühe. „Es ist das größte Projekt in Sersheim nach dem alten Feuerwehrgerätehaus“, sagte Sersheims Bürgermeister Jürgen Scholz.

„Und es ist auch ein Leuchtturmprojekt in der Region“, wie Kim Hasenhündl, Geschäftsführer der Wohnbau Oberriexingen (WO) betonte. Denn neben den sechs Wohneinheiten in der Backgasse erstellt die Wohnbau für die Gemeinde Sersheim ein Mehrfamilienhaus in der Sedanstraße, wo mietpreisgünstiges Wohnen realisiert werden soll.

„Das ist für die Gemeinde ein Quantensprung“, formulierte es gestern der Bürgermeister. So gebe es in Sersheim nicht nur Einzel- und Doppelhäuser, sondern auch Wohnraum für Leute, die die horrenden Mieten nicht zahlen können. In der Sedanstraße entstehen 16 Wohnungen für die Gemeinde in unterschiedlichen Größen – von 50 bis über 100 Quadratmeter.

In der Backgasse realisiert die WO sechs Einheiten auf drei Geschossen mit Wohnflächen von 109 bis 143 Quadratmeter. Es gibt einen Aufzug sowie Tiefgaragenstellplätze und Stellplätze im Freien.