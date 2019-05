„Unsere ‚Nachbarskinder‘ werden so langsam flügge und erkunden ihre Umgebung“, schrieb uns Edeltraud Karok aus Nussdorf schon vor einigen Tagen zu diesem Foto. Der Fuchsbau sei nur sieben Meter entfernt hinter eine Hecke. Aufgrund der Staupe sei Vorsicht geboten – auch wenn sie so niedlich aussehen. „Und trotzdem ist es schön zu sehen, dass bei uns die Natur noch teilweise in Ordnung ist. Ich habe mich bei dem Anblick jedenfalls sehr gefreut“, lässt die Nussdorferin wissen.