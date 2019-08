Schnitzelabend in Sersheim

Sersheim (p). Die Damen 50 des Tennisclubs Sersheim laden alle Interessierten für Freitag (30. August) in das Tennishäusle des TC Sersheim in der Horrheimer Straße 38 in Sersheim ein. Dort werden die Tennisspielerinnen ihre Gäste mit Schnitzeln und Kartoffelsalat auf dem Balkon des Vereinsheims bewirten. Eine Anmeldung zu dem Sersheimer Schnitzelabend ist nicht notwendig. Die gesellige Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.