Schlechte Ernte aber gute Aussichten

Drucken Sersheim (p). Die Schiller-Volkshochschule im Landkreis Ludwigsburg bietet drei neue Kurse in der Fessler Mühle in Sersheim an. Kurs 17B358335 „Indoor-Cycling für Anfänger“ mit Wolfgang Fessler findet ab 16. Oktober achtmal immer montags von 17 bis 17.45... »