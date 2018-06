Reifendiebe auf dem Firmengelände

Sersheim (p). Diebe sind am Samstag zwischen 20.45 und 22.15 Uhr in ein Firmengelände in der Einsteinstraße in Sersheim eingebrochen. Hierzu wurde von den Tätern ein Metalltor aufgehebelt und anschließend durch ein Fenster das Gebäudeinnere betreten. Dort stahlen sie mehrere Fahrzeugreifen. Der Wert lässt sich nach Auskunft der Polizei bislang nicht beziffern. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausübung gestört, weshalb die Polizei unter Telefon 0 70 42 / 94 10 um Zeugenhinweise bittet.