Sersheim/Sachsenheim (p). „Auch wenn die Ostergottesdienste entfallen, möchten wir trotzdem Segen in Ihr Haus bringen“, heißt es auf der Homepage der katholischen Seelsorgeeinheit Stromberg. Pfarrer Sunny Muckumkal der Seelsorgeeinheit lässt in einer Mitteilung wissen, dass geweihte Palmzweige vom 4. bis 9. April sowie vom 12. bis 17. April geweihte Osterkerzen im Windschutzbecher vor den katholischen Kirchen in Sersheim und in Sachsenheim mitgenommen werden können.