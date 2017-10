Der evangelische Kindergarten in Ensingen befasst sich zurzeit mit Getreide. Dies war Grund genug, um einmal dem Müller über die Schulter zu schauen. Am Freitag besuchten die Kindergartengruppen aus Ensingen mit ihren Kindergärtnerinnen die Fessler Mühle in Sersheim. Müllermeister Tobias

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen