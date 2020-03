Lernen, studieren und arbeiten – alles unter einem Dach

Von Claudia Maria Rostek

„Man horcht bei jedem Kratzen im Hals“, sagt Petra Max. Die Sersheimerin bleibt sicherheitshalber der Arbeit fern, weil sie Anfang März im Skiurlaub in Österreich war. Ihr selbst geht es gut. Doch sie regt es auf, wie leichtsinnig manche Leute mit der Lage umgehen.

Sersheim/Kleinglattbach. Seit Anfang dieser Woche bleibt Petra Max daheim. Sie hat das Glück, Haus und Garten zu haben, sodass ihr die Decke bislang nicht auf den Kopf fällt. Sie kehrt, schneidet Büsche zurück und kümmert sich um das Unkraut, das auch in Zeiten von Corona sprießt. Morgens geht sie joggen. Dort ist sie allein unterwegs und läuft nicht Gefahr, mit anderen Menschen in Berührung zu kommen.

Doch es gibt auch Momente, in denen sie die Isolation stört. „Manchmal geht es schon auf die Nerven, so abgeschottet zu sein und nichts unternehmen zu können“, sagt sie. Die sozialen Kontakte fehlen ihr. Zumal sie gesund ist und nicht das Bett hüten muss. „Ich habe keinerlei Krankheitssymptome, mir geht es ja gut“, erklärt sie. Ihr Chef hat sie dennoch nach Hause geschickt. Zwar war Waidring im österreichischen Tirol zum Zeitpunkt ihrer Reise nicht als Coronarisikogebiet definiert. Doch angesichts der dynamischen Entwicklung geht Sicherheit einfach vor. Und so muss die Sersheimerin 14 Tage der Arbeit fernbleiben. Ihre Tochter, die bei ihr im Haus lebt, ebenso.

Geht sie einkaufen, bemüht sich Max, Abstand zu den anderen Leuten zu halten. Doch wenn sie sieht, dass nun ganze Familien gemeinsam in den Supermarkt gehen, kann sie nur mit dem Kopf schütteln. „Da wird der Laden zum Spielplatz gemacht. Da kriege ich einen Hals und habe kein Verständnis dafür. So kriegen wir die Lage nicht in den Griff“, sagt sie.

Auch die Kleinglattbacherin Heidrun Eckhardt bleibt weitestgehend zu Hause. Ihre Tochter studiert im Elsass und ist Ende vergangener Woche heimgekehrt. Für die vierköpfige Familie ist deshalb Home-Office angesagt. Zwar geht es allen gut, doch man möchte kein Risiko eingehen. „Wir sitzen an vier Rechnern. Meine Töchter jeweils in ihren Zimmern, mein Mann im Arbeitszimmer und ich am Esstisch“, erzählt sie.

Die jüngste Tochter, die auf das Vaihinger Stromberg-Gymnasium geht, wird über eine School-Cloud online mit Schulstoff versorgt. Die älteste Tochter absolviert jetzt gezwungenerweise ein Fernstudium. Die Uni schickt Lehrmaterial, ab und an wird mit der Dozentin geskypt. Langweilig wird es der Familie also nicht. „Es läuft alles weiter“, sagt Heidrun Eckhardt. Lediglich die Technik macht ihnen gelegentlich einen Strich durch die Rechnung.

Die Familie hat sich selbst auferlegt, überwiegend zuhause zu bleiben. Als die älteste Tochter aus Frankreich heimkehrte, versuchte die Mutter, sich bei verschiedenen Stellen zu erkundigen, wie sie sich verhalten soll. Bei ihrem Hausarzt erreichte sie niemanden, ebenso unter der Nummer 116117. In der Ludwigsburger Klinik kam sie zwar durch, doch dort verwies man sie an die 116117. „Wir haben dann nach eigenem Ermessen beschlossen, 14 Tage weitestgehend daheim zu bleiben“, so Eckhardt.

Und was macht die Familie, wenn Arbeit und Schulaufgaben erledigt sind, aber das Haus gehütet werden soll? Eckhardts jüngste Tochter zeichnet und backt viel. Zudem hat sie der Großmutter eine Karte geschrieben. Diese lebt in einem Pflegeheim und darf somit nicht besucht werden. Eckhardt selbst ist mit Stornieren beschäftigt. Die reisefreudige Familie wollte in den Osterferien nach Gent zur Van-Eyck-Ausstellung. Doch daraus wird wohl nichts. „Hotel und Zugfahrt kann ich nun abbestellen“, erklärt Eckhardt. Zudem gerät die Sommerreise ins Wanken: Ob die geplante Kreuzfahrt auf der Aida stattfindet, steht aktuell in den Sternen.

Im Enzkreis und der Stadt Pforzheim ist die Zahl der bestätigten Coronafälle gestern auf 30 gestiegen. Im Landkreis Ludwigsburg kletterte sie auf 176. Am Vorabend waren es 124. Im Kreis Ludwigsburg gibt es insgesamt fünf Genesene. Der dringende Appell der Behörden lautet weiterhin, Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken.