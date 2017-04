Kulinarische Geschichte zelebriert

Bereits zum 22. Mal fand im Beutelkasten der Fessler Mühle in Sersheim zu Ehren Sersheims Partnergemeinde Canale /Piemont das Canale Menü statt. Wolfgang und Gerlinde Fessler hatten besondere Spezialitäten einige Tage vorher direkt von Canale nach Sersheim geholt. Neben Weinen der Weinbauern gab es von Canaleser Salami über speziellen Bergkäse der Region Frisches aus Canale. In einem zehngängigen Menü wird so in mehr als vier Stunden ein Stück kulinarische Geschichte von Canale nach Sersheim gebracht. Foto: p