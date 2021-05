Drucken Tierdiebe sind unterwegs Freiberg/Besigheim (p). Bei zwei Gelegenheiten sind in den vergangenen Tagen Tiere aus Außenanlagen gestohlen worden. Aus einem Gehege des Kleintierzuchtvereins in der Austraße in Freiberg wurden im Zeitraum von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag,... »