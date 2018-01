Kampf um die Schwarzwurst

Beim SKV Sersheim fand am Samstag das Neujahrs-Binokel-Turnier der „Freunde des SKV Sersheim“ statt. Mit 45 Teilnehmern hatten sich allerlei Profis, Anfänger und Hobby-Spieler im Vereinsheim des SKV eingefunden. In drei spannenden Spielrunden wurden insgesamt 237 150 Punkte erspielt. Am Ende

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen