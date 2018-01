Jede Menge Ehrungen beim Neujahrsempfang

Der TV Sersheim hatte zum Neujahrsempfang eingeladen – und das ist traditionell mit einem großen Ehrungsabend verbunden. Kinder aus dem Gerätturnen, der Turnwerkstatt und aus der Wettkampfgymnastik eröffneten das Programm mit einer Vorführung an Langbänken, mit Reifen und einem Tanz. Es folgte ein Grußwort von Bürgermeister Scholz der sich bei allen Ehrenamtlichen bedankte.

Sersheim (oh). Im ersten Ehrungsblock wurde die Vereinsehrung durchgeführt. Für 25- jährige Mitgliedschaft gab es eine Urkunde für folgende Mitglieder: Marcel Arndt, Tobias Fessler, Rainer Stürmer, Thomas Walter, Reiner Stein, Uli Dalhäuser, Sabrina Wamsler, Gabi Nigge und Regina Mann- Dalhäuser. Für 40 Jahre Treue erhielt Ralf Gänzle ebenfalls eine Urkunde sowie die Vereinsnadel und ein Präsent. Bereits 70 Jahre Mitglied im TV Sersheim sind die Ehrenmitglieder Erich Grau und Elfriede Stuhlhofer. Beide erhielten einen Zinnteller, die Vereinsurkunde sowie ein Präsent.

Weiter ging es mit den Verbandsehrungen, welche von der Vizepräsidentin Sigrid Christiansen durchgeführt wurden. Die silberne Gauehrennadel für fünfjährige ehrenamtliche Tätigkeit erhielt Cornelia Canadas. Seit März 2012 hat sie das Amt des Beitragskassierers und arbeitet in der Geschäftsstelle mit, seit 2007 ist sie ein Teil des Bewirtungsteams der Wettkampfgymnastik und hatte auch schon die Aufgabe des Getränkeverantwortlichen. Übungsleiterin Adele Günseber ist bereits seit 2006 Vertretung in der Sparte Fit-Gymnastik und seit Herbst 2007 immer als Vertretung in der Aktivgymnastik und „Fit & Gesund ins Wochenende“ dabei. Für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit erhielt Achim Mozer die Ehrennadel in Bronze. Er ist seit 1987 Übungsleiter in der Sparte Jedermann/-frau, begleitete zwei Jahre das Amt des Turnwarts und ist im Team Auf – und Abbau des TV Sersheim dabei.

Es folgten die Ehrungen des Sportkreises, welche ebenfalls von Sigrid Christiansen durchgeführt wurden. Die WSJ-Ehrennadel in Bronze erhielt Turnwartin Melanie Fischer, die bereits seit 1994 für den TV Sersheim ehrenamtlich tätig ist. Trotz Umzugs war sie immer greifbar gewesen und hatte verschiedene Ämter wie Übungsleiter, Gaukampfrichter, Kassenprüfer, Jugendturnwart sowie Vertretung als Übungsleiterin innegehabt und ist Mitglied im Orgateam für den Ehrungsabend. Die WSJ-Ehrennadel Bronze ging auch an Fulya Bertoli – sie ist seit 2012 Übungsleiterin bei der Badminton-Jugend und steht hier Woche für Woche in der Halle.

Beim nächsten Programmpunkt präsentierten die elf- bis 17-jährigen Wettkampfgymnastinnen Kürübungen sowie die neuen Pflichtübungen und erhielten Szenenapplaus vom Publikum.

Im nächsten Ehrungsblock wurden die Mehrkampfnadeln sowie die Ehrungen für Erfolge auf Kreis- und Gauebene und bei Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik geehrt.

„Mach mit bleib fit“, so lautet das Motto der Gesundheitssportler, die sich wöchentlich treffen und viel mit alternativen Handgeräten Sport treiben. Für diese Vorführung hatte sich Übungsleiterin Karin Geske Wasserbälle, Schwimmringe und Schwimmbretter ausgesucht. Die Sportler kamen aus sechs verschiedenen Sparten.

Zwischen den Ehrungsblöcken des Gerätturnens und der Wettkampfgymnastik gab es eine Vorführung der Turnerinnen und Turner ab 16 Jahre, die mit ihren Sprüngen und Salti am Trampolin und Kasten das Publikum begeisterten.

Nach dem Finale wurde das Buffet mit den zahlreichen leckeren Spenden der Mitglieder eröffnet. Man hatte Gelegenheit gemütlichbeisammen zu sein und sich auszutauschen und genoss die lockere Atmosphäre.

Ehrungen Leichtatheltik: Mehrkampfnadel Gold Svenja Merita, Ellen Röser, Lilli Schuster, Thorben Becik, Tim Bross, Momo Collmer, Jannik De Fré, Liam Knodel, Luca Merita, Vania Melo und Joshua Schumm. Mehrkampfnadel Silber Jana Hennecke und Fabrice Haba, Mehrkampfnadel Bronze Ben Bross und Jonas De Fré. Für Erfolge bei Deutschen Meisterschaften und auf Gauebene der Leichtathletik wurden Thorben Becik sowie Heiko Merita und Svenja Merita geehrt.

Ehrungen Gerätturnen: Für Platzierungen unter den Besten acht bei Wettkämpfen des Schwäbischen Turnerbundes belegten Chiara Meierhofer, Letizia Tamborrini, Paul Glaser und Henrik Neibig sowie das Team vom Besonderen Wettkampf beim Landeskinderturnfest in Ravensburg mit Leni Haas, Amelie Mertins, Nina Meierhofer, Raffael Berner, Henrik Neibig, Ruben Berner, Paul Glaser und Pascal Würth den 2. Platz.

Ehrungen Wettkampfgymnastik: Für Siege bei Gauwettkämpfen und Platzierungen unter den besten acht beim Schwäbischen Turnerbund wurden folgende Gymnastinnen geehrt: Vivienne Eichler, Louisa Rieth, Julia Babies, Katharina Götz, Lara Alatas, Ariane Roth, Azra Yilmaz, Ksenia Schaf, Zoe Fourmont, Laura Hauser, Jana Neumann, Mia Geiger, Alina Lorbeer, Alina Scharnow, Mia Scharnow, Sarah Scheffel, Arisa Schneider, Lea Singer, Zoe Singer, Cecilia Wennberg, Anja Rau, Johanna Schweda, Felicia Günseber, Kim Vollmer, Jessica Lutsch, Sabrina Canadas.

Ein Präsent für Gau- und Landeserfolge sowie Platzierungen unter den besten Zwölf bei Bundeswettkämpfen erhielten: Ramona Wagner, Savannah Wayne, Mailin Widmann, Josephine Rössel, Michelle Kuhne, Demet Köle, Noemi Pohlmann, Jasmin Tenzer, Hannah Wilhelm, Paula Kolb, Lina Brenner, Katharina Roth, Jasmin Müller, Anna-Lina Wirth, Isabel Kistermann, Sabrina Götz, Jasmin Geske, Rebecca Grimml, Julia Weh.

Besonders erwähnenswert hier der Landessieg der Kür Gruppe Erwachsene und Erhalt der Landesliga sowie der Aufstieg der Jugendgruppe, Platz 2 beim Bundesfinale Synchron P9, Platz 2 beim Synchronwettkampf P7 und Platz 6 beim Finale Gymnastik und Tanz der Erwachsenen in Berlin.

Erfolgreichste Gymnastin im Jahr 2017 war Jasmin Müller. Die 17-Jährige wurde Gaueinzel- und Mannschaftsmeisterin 2017 sowie Siegerin Landesfinale Gymnastik im Pflicht-Dreikampf Jugend A. Qualifiziert für das Bundesfinale Synchron mit Anna-Lina Wirth in Berlin, wo sie Platz 5 belegten. Landesbeste Kür K9, qualifizierte sich für den Regio Cup, qualifiziert für den Deutschland Cup in Berlin, wurde Landessiegerin beim GymMix mit Rebecca Grimml; Württembergische Jugend-Meisterin Gymnastik und Tanz 2017 qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft in Berlin – im Finale einen 6. Platz gemeinsam mit Julia Weh, Jasmin Geske, Rebecca Grimml, Sabrina Götz, Meike Abel und Anna-Lina Wirth. Dieses Team wurde noch Sieger beim STB-Cup Dance Süd Erwachsene