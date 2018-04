Hohenhaslacher Straße wird saniert

Sersheim (mg). Die Hohenhaslacher Straße in Sersheim wird von der Einmündung in die Großsachsenheimer Straße bis über den Kreisverkehr hinaus zum örtlichen Trimm-Dich-Pfad umfangreich erneuert. Dies teilte Bürgermeister Jürgen Scholz in der jüngsten Ratssitzung mit, denn die Vertreter des Landkreises Ludwigsburg hatten ihm diese Nachricht übermittelt. Die Bauarbeiten an der Kreisstraße sollen von Anfang Juni bis Mitte August durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang wird auch der Lückenschluss des Radwegs nach Hohenhaslach vollendet. Die Umleitung führt über Großsachsenheim.