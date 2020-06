Von Uwe Bögel

Sersheim. Am 27. Juli sollte der erste Sanierungsabschnitt an der Sersheimer Sport- und Kulturhalle starten. Daraus wird aber nichts. Der Gemeinderat hat am Freitagabend bei seiner Sitzung in der Halle beschlossen, dass der erste Bauabschnitt erst in den Pfingstferien 2021