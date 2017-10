Drucken Illingen (p). Zum Musiker-Herbst lädt der Musikverein Illingen am Wochenende in sein Vereinsheim in der Wilhelmstraße 124 in Illingen ein. Am Samstag (28. Oktober) ab 16.30 Uhr und am Sonntag (29. Oktober) ab 11 Uhr sind Besucher... »