sersheim (p). Die Seelsorgeeinheit feiert am Samstag (2. Oktober) das 25-jährige Priesterjubiläum von Sunny Muckumkal um 18 Uhr in der Stephanuskirche Sersheim und am Sonntag (3. Oktober) um 10 Uhr in der Franziskuskirche in Sachsenheim. Anschließend gibt es jeweils einen Stehempfang. Um möglichst vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen, werden die Gottesdienste unter Einhaltung der 3G-Regel gefeiert.