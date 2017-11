Einstimmung auf Adventszeit

Sersheim (p). Zum 31. Mal laden Hobbykünstler und Kunsthandwerker am Samstag (25. November) zu einem der ersten Weihnachtsmärkte in der Region ein. Von 11 bis 19 Uhr zeigen 35 Aussteller ihr breitgefächertes Angebot an handgefertigten und liebevoll gestalteten Dekorations- und

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen