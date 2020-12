Sersheim (p). Acht regionale Demokratiezentren (RDZ) gibt es derzeit in Baden-Württemberg. „Ich will mich dafür stark machen, dass auch im Landkreis Ludwigsburg ein solches Zentrum entstehen kann“, so der Landtagsabgeordnete Dr. Markus Rösler (Grüne) am Ende des Gesprächs mit dem

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen