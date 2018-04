Ein Projekt für die nächsten 100 Jahre

Rund 200 Sersheimer waren am

Donnerstagabend ins alte Feuerwehrhaus gekommen. An Stellwänden und einem Holzmodell schauten sie sich an, was hier entlang der Schloßstraße entstehen soll. Die Veranstaltung diente als Abschluss des städtebaulichen Wettbewerbs mit frühzeitiger

Bürgerbeteiligung.

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen