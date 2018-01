Von Uwe Bögel

Die Sersheimer Feuerwehr bekommt in diesem Jahr neue Uniformen. Das entsprechende Geld ist im Haushalt der Gemeinde eingestellt. Bei der Hauptversammlung am Samstagabend appellierte Bürgermeister Jürgen Scholz an die Kameradschaft. „Da müssen manche über ihren Schatten springen.“

Sersheim. Die